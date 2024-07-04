Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Первая русская антарктическая экспедиция

Ее целью было доказать или опровергнуть существование шестого континента – Антарктиды. Как мы понимаем, сбылся первый вариант. Но для того, чтобы это случилось пришлось изрядно потрудиться.

Утром 4 июля 1819 года из Кронштадта навстречу неизведанному отправились около двух сотен моряков на шлюпах «Восток» и «Мирный». Первым командовал капитан II ранга Фаддей Беллинсгаузен, вторым – лейтенант Михаил Лазарев. Собирались спешно, поэтому набрать полноценную научную команду не успели. Единственным ученым в состав экспедиции был профессор-астроном из Казанского университета Иван Симонов, вместе с офицерами они и вели научные наблюдения

28 января 1820 года экспедиция Беллинсгаузена-Лазарева первой в истории подошла к антарктическим шельфовым ледникам. Участники назвали обнаруженную землю «льдинный материк». 20 лет спустя еще один морской офицер и исследователь, но уже американский, Чарлз Уилкс, назвал это «Антарктический материк». Ну а название «Антарктида» приписывают шотландскому картографу Джону Джорджу Бартоломью. Он впервые нанес его на карту спустя более 70 лет после открытия шестого континента.

Атомный реактор на «Ленинском комсомоле»

Сначала несколько слов о самом «Ленинском комсомоле» или К-3: это первая атомная подводная лодка в СССР и третья – в мире. Ее разрабатывали с 1952 года. Корпус проектировали с нуля, делая акцент на качестве подводного хода. Это дало результат: лодка на испытаниях развивала скорость до 28 узлов – быстрее, чем американский «Наутилус».

В августе 1957 года «Ленинский комсомол» спустили на воду, а 4 июля 1958 года лодка впервые в СССР дала ход под атомной силовой установкой. В марте 1959 года К-3 ввели в состав 206-й отдельной бригады подводных лодок с базированием в Северодвинске. Совершила четыре дальних похода и шесть боевых служб. В сентябре 1967 года, при возвращении с одной из них, произошел пожар в двух носовых отсеках, погибло 39 человек.

С 2022 года «Ленинский комсомол» служит музейным экспонатом в «Острове фортов» в Кронштадте.

Авария на К-19

Еще одна советская подводная лодка, не избежавшая аварий на своем борту. Их, надо сказать, за 30 лет службы было немало, из-за чего она даже получила прозвище «Хиросима». Уже после первого боевого похода 4 июля 1961 года произошла авария кормового реактора. Пока выясняли, как с ней справляться, поняли, что повредили реактор еще во время испытаний, просто тогда этому не придали значения. Так что серьезные последствия были лишь вопросом времени.

Через полчаса после инцидента уже начала расти гамма-активность, ее удалось немного снизить благодаря вентиляции реакторного отсека. Но несмотря на предпринимаемые экипажем меры (некоторые были ошибочными) и героизм, радиация распространилась по всему кораблю. Командир Николай Затеев принял решение эвакуироваться на подошедшие военные суда. Для девятерых подводников вынужденный героизм закончился плачевно: восемь из них умерли от облучения уже в июле, еще один – спустя девять лет.

Эта авария стала самой известной в истории лодки во многом благодаря вышедшему на экраны в 2002 году драматическому фильму-катастрофе «К-19». Роль Затеева сыграл знаменитый голливудский актер Харрисон Форд.

День отдыха от праздников

Представьте, от праздников тоже устают! В календаре их огромное количество на каждый день и для каждой страны – наша рубрика это ежедневно подтверждает. Но, как говорят психологи, даже радостные события – это стресс. Да и душа требует веселья не всегда, порой время хочется проводить спокойно, в рутине.

Похоже, по этой причине и появился День отдыха от праздников. Его знают и отмечают в ряде стран. Дата кое-где все же варьируется, но чаще всего выпадает на 4 июля.

Ульянов день

4 июля православные чтят память святого мученика Иулиана Тарсийского, жившего на рубеже 3–4 веков в Малой Азии. На Руси в Ульянов день проводили разные обряды, укрепляющие любовные и семейные узы.

В старину праздник ассоциировали не только с великомучеником, но также вспоминали легенду о влюбленных, которых звали Ульяна и Ульян. Они назначили друг другу свидание, но оно, в силу причин, не состоялось. Чтобы этого избежать, девушки проводили различные обряды, способные привлечь суженого. А еще готовили настои из цветов липы, которые помогали сохранить красоту и молодость: они укрепляли волосы и придавали свежести коже лица. Липа как раз распускались в разгар лета.