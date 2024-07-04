Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Площадь помещения для занятий спортом составит 100 кв. м.
В Советском округе Омска ввели в эксплуатацию новое четырехэтажное здание магазина. Оно располагается по адресу Красный Путь, 105а. 
– На его верхнем этаже, по словам застройщика, откроется фитнес-клуб площадью более 100 кв. м, – рассказала исполняющий обязанности директора департамента архитектуры и градостроительства Татьяна Фролова.
Как сообщили в мэрии, площадь помещений здания составляет 3 754,1 кв. м.
·Экономика/Бизнес

Площадь помещения для занятий спортом составит 100 кв. м.
В Советском округе Омска ввели в эксплуатацию новое четырехэтажное здание магазина. Оно располагается по адресу Красный Путь, 105а. 
– На его верхнем этаже, по словам застройщика, откроется фитнес-клуб площадью более 100 кв. м, – рассказала исполняющий обязанности директора департамента архитектуры и градостроительства Татьяна Фролова.
Как сообщили в мэрии, площадь помещений здания составляет 3 754,1 кв. м.