Один из них оценили в 200 млн, другой – в 385.

Один из них оценили в 200 млн, другой – в 385.

В Омске выставили на продажу два здания автосалона. Один из них располагается по адресу: ул. Димитрова, 75, другой – бульвар Архитекторов, 20/1.

Автоцентр на Димитрова продается за 200 млн рублей. Площадь помещений составляет 2344 кв. м ранее там находился дилерский центр Hyundai. По словам владельца, в здании можно разместить не только дилерский центр, но также мебельный салон, ресторан или продуктовый магазин.

Здание на бульваре Архитекторов оценили в 385 млн рублей. Площадь помещений – 4724 кв. м. Собственник автоцентра рассматривает возможность продажи объекта вместе с оборудованием. Сейчас в здании находится автоцентр «КлючАвто».