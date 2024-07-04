На предприятии не проверяли безопасность некоторых устройств.
Сотрудники Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору провели внеплановую выездную проверку опасного производственного объекта III класса – омской ТЭЦ-5 (АО «Территориальная генерирующая компания № 11»). В итоге Ростехнадзор выявил 114 нарушений требований промышленной безопасности, в том числе:
- отсутствие положительного заключения экспертизы промышленной безопасности на технические устройства, эксплуатируемые на объекте;
- отсутствие итоговой документации по результатам проведения восстановительных ремонтов после инцидентов (повреждение поверхностей нагрева);
- невыполнение мероприятия, указанные в актах расследования причин инцидентов.
На руководство составили протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ. Напомним, этой зимой омичи часто жаловались на холод в домах. Выяснилось, что на ТЭЦ произошло несколько аварий: вышли из строя котлы. Мероприятия, которые указали в актах расследования причин, но не проверили, вероятно, должны были предотвратить возможность таких аварий в будущем.