Он вынес оттуда семь мешков с мусором.

Он вынес оттуда семь мешков с мусором.

В Омске побывал Чистомэн – блогер-экоактивист из Челябинска, который наводит порядок в разных городах России. Он прибрался на набережной Иртыша и вынес оттуда семь мешков мусора.

– Помощь с вывозом не понадобилась. Донес все мешки до контейнеров. И в связи с этим возникает вопрос, почему не все горожане доносят свой мусор до урны/контейнера? – написал Чистомэн на своей странице.

Отметим, что блогер Артур Матис-Сиразеев, или Чистомэн, собирает мусор в разных городах с 2015 года, «пропагандируя поведение нормального человека». Он побывал уже в 40 городах, в том числе в Новосибирске, Кемерове и Томске. Больше всего мусора – 22 мешка – экоактивист набрал на берегу Обского моря в Новосибирске.