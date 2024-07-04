Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Все благодаря построенным МегаФоном базовым станциям в шести населенных пунктах Полтавского района. Они работают в низких и средних диапазонах. 

Свыше 11 тыс. сельчан из Омской области теперь могут совершать цифровые звонки и пользоваться быстрым мобильным интернетом от МегаФона. Все благодаря построенным оператором базовым станциям в шести населенных пунктах Полтавского района: в самой Полтавке, а также селах Воронцовка, Ольгино, Соловьевка, Еремеевка и Красногорка. 

Новые телеком-объекты работают в низких и средних частотных диапазонах и обеспечивают уверенное покрытие и стабильную передачу данных на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений. Кроме того, надежная голосовая связь работает как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE, отличающейся чистым звуком и мгновенным соединением. Абонент может без потери качества сигнала общаться по телефону и одновременно пользоваться интернетом.  

Наша основная задача – развитие инфраструктуры связи. Мы стремимся обеспечить качественную мобильную связь и доступ в интернет как для жителей городов, так и для тех, кто живет в сельской местности. Я хочу выразить благодарность оператору МегаФон за его вклад в улучшение качества связи, – отметил министр цифрового развития и связи Омской области Денис Цуканов. 

Мобильный интернет на максимальной скорости до 120 Мбит/с открыл для сельчан безграничные возможности для досуга, работы, обучения и решения разных бытовых вопросов. Они могут звонить по видеосвязи родным и близким в удобное время, получать государственные услуги, оплачивать счета в банковских приложениях, совершать покупки онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, слушать музыку, общаться в мессенджерах и соцсетях.  

Мы продолжаем расширять покрытие LTE-сети в регионе и делать современные телеком-услуги еще более доступными для наших абонентов, среди которых не только местные жители, но и приезжие. Полтавский район граничит с Казахстаном, что объясняет рост туристического трафика в этой части региона. С начала года наши абоненты в Омской области «прокачали» в два раза больше интернет-данных, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, они совершили в три раза больше вызовов с использованием технологии VoLTE, чем звонков в стандарте 2G, – рассказал директор МегаФона в Омской области Игорь Беззубкин.

В населенных пунктах также работают школы и детские сады, поэтому педагогам и воспитателям стало проще готовиться к занятиям, а ученикам – пользоваться современными образовательными платформами и электронным журналом не только в школе, но и дома. Также местные жители могут получить дистанционную консультацию врачей или при необходимости вызвать их на дом, так как медицинские учреждения есть не во всех селах. 

ПАО «МегаФон» ИНН 7812014560. Реклама.

·Общество

Все благодаря построенным МегаФоном базовым станциям в шести населенных пунктах Полтавского района. Они работают в низких и средних диапазонах. 

Свыше 11 тыс. сельчан из Омской области теперь могут совершать цифровые звонки и пользоваться быстрым мобильным интернетом от МегаФона. Все благодаря построенным оператором базовым станциям в шести населенных пунктах Полтавского района: в самой Полтавке, а также селах Воронцовка, Ольгино, Соловьевка, Еремеевка и Красногорка. 

Новые телеком-объекты работают в низких и средних частотных диапазонах и обеспечивают уверенное покрытие и стабильную передачу данных на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений. Кроме того, надежная голосовая связь работает как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE, отличающейся чистым звуком и мгновенным соединением. Абонент может без потери качества сигнала общаться по телефону и одновременно пользоваться интернетом.  

Наша основная задача – развитие инфраструктуры связи. Мы стремимся обеспечить качественную мобильную связь и доступ в интернет как для жителей городов, так и для тех, кто живет в сельской местности. Я хочу выразить благодарность оператору МегаФон за его вклад в улучшение качества связи, – отметил министр цифрового развития и связи Омской области Денис Цуканов. 

Мобильный интернет на максимальной скорости до 120 Мбит/с открыл для сельчан безграничные возможности для досуга, работы, обучения и решения разных бытовых вопросов. Они могут звонить по видеосвязи родным и близким в удобное время, получать государственные услуги, оплачивать счета в банковских приложениях, совершать покупки онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, слушать музыку, общаться в мессенджерах и соцсетях.  

Мы продолжаем расширять покрытие LTE-сети в регионе и делать современные телеком-услуги еще более доступными для наших абонентов, среди которых не только местные жители, но и приезжие. Полтавский район граничит с Казахстаном, что объясняет рост туристического трафика в этой части региона. С начала года наши абоненты в Омской области «прокачали» в два раза больше интернет-данных, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, они совершили в три раза больше вызовов с использованием технологии VoLTE, чем звонков в стандарте 2G, – рассказал директор МегаФона в Омской области Игорь Беззубкин.

В населенных пунктах также работают школы и детские сады, поэтому педагогам и воспитателям стало проще готовиться к занятиям, а ученикам – пользоваться современными образовательными платформами и электронным журналом не только в школе, но и дома. Также местные жители могут получить дистанционную консультацию врачей или при необходимости вызвать их на дом, так как медицинские учреждения есть не во всех селах. 

ПАО «МегаФон» ИНН 7812014560. Реклама.