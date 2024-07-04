Все благодаря построенным МегаФоном базовым станциям в шести населенных пунктах Полтавского района. Они работают в низких и средних диапазонах.

Все благодаря построенным МегаФоном базовым станциям в шести населенных пунктах Полтавского района. Они работают в низких и средних диапазонах.

Свыше 11 тыс. сельчан из Омской области теперь могут совершать цифровые звонки и пользоваться быстрым мобильным интернетом от МегаФона. Все благодаря построенным оператором базовым станциям в шести населенных пунктах Полтавского района: в самой Полтавке, а также селах Воронцовка, Ольгино, Соловьевка, Еремеевка и Красногорка.

Новые телеком-объекты работают в низких и средних частотных диапазонах и обеспечивают уверенное покрытие и стабильную передачу данных на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений. Кроме того, надежная голосовая связь работает как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE, отличающейся чистым звуком и мгновенным соединением. Абонент может без потери качества сигнала общаться по телефону и одновременно пользоваться интернетом.

– Наша основная задача – развитие инфраструктуры связи. Мы стремимся обеспечить качественную мобильную связь и доступ в интернет как для жителей городов, так и для тех, кто живет в сельской местности. Я хочу выразить благодарность оператору МегаФон за его вклад в улучшение качества связи, – отметил министр цифрового развития и связи Омской области Денис Цуканов.

Мобильный интернет на максимальной скорости до 120 Мбит/с открыл для сельчан безграничные возможности для досуга, работы, обучения и решения разных бытовых вопросов. Они могут звонить по видеосвязи родным и близким в удобное время, получать государственные услуги, оплачивать счета в банковских приложениях, совершать покупки онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, слушать музыку, общаться в мессенджерах и соцсетях.

– Мы продолжаем расширять покрытие LTE-сети в регионе и делать современные телеком-услуги еще более доступными для наших абонентов, среди которых не только местные жители, но и приезжие. Полтавский район граничит с Казахстаном, что объясняет рост туристического трафика в этой части региона. С начала года наши абоненты в Омской области «прокачали» в два раза больше интернет-данных, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, они совершили в три раза больше вызовов с использованием технологии VoLTE, чем звонков в стандарте 2G, – рассказал директор МегаФона в Омской области Игорь Беззубкин.

В населенных пунктах также работают школы и детские сады, поэтому педагогам и воспитателям стало проще готовиться к занятиям, а ученикам – пользоваться современными образовательными платформами и электронным журналом не только в школе, но и дома. Также местные жители могут получить дистанционную консультацию врачей или при необходимости вызвать их на дом, так как медицинские учреждения есть не во всех селах.

ПАО «МегаФон» ИНН 7812014560. Реклама.