На профильном комитете Заксобрания первый замминистра образования региона рассказал, что на подготовку учебных заведений нынче потратят больше, чем в два предыдущих года.

На профильном комитете Заксобрания первый замминистра образования региона рассказал, что на подготовку учебных заведений нынче потратят больше, чем в два предыдущих года.

Накануне на заседании комитета по науке, образованию, культуре и молодежной политике регионального Заксобрания первый замминистра образования Омской области Анатолий Полынский доложил депутатам о подготовке образовательных организаций к началу 2024/2025 учебного года.

Он уточнил, что в сеть образовательных учреждений Омской области входят: 466 дошкольных учреждений, в том числе 23 частных детсада, 709 средних школ, из них 19 частных. А также 192 учреждения дополнительного образования (95 из них в системе образования) и 46 профессиональных средних учебных заведений (35 подведомствены минобру). Оценка готовности образовательных учреждений к новому учебному году будет идти с 19 июля по 16 августа.

Полынский отметил, что в текущем периоде на эти цели выделено из консолидированного бюджета 3,1 млрд рублей, что более чем в два раза превышает суммы предыдущих двух лет.

В 2024 году особое внимание уделено созданию новых «Точек роста» в сельских школах.

– На сегодняшний момент у нас до 2023 года было создано 300 «Точек роста», в этом году еще добавится еще 72. На создание новых «Точек роста» выделили 144 миллиона рублей. Следующее направление – это центры «IT-куб», которые способствуют развитию цифровых наук в школе. В прошлом году было создано четыре «IT-куба», в этом году плюс еще один «IT-куб». Также ранее было создано три школьных технопарка «Кванториум», в 2024 году сформировано еще три школьных «Кванториума», – привел цифры Анатолий Полынский.

В этом году ремонт спортивных залов пройдет в 10 учреждениях, на эти цели выделено 18 млн рублей, а в предыдущие годы был отремонтирован 51 спортивный зал.

По капитальным ремонтам ситуация следующая: имеется пять объектов с однолетним циклом и 19 с двухлетним. В ближайшее время планируется подготовка проектно-сметной документации для ремонта целого ряда учреждений образования. Речь о нескольких десятках школ и детсадов.

В настоящее время в регионе строится три общеобразовательные школы. Две – в новых микрорайонах Омска: Прибрежном (на 1122 мест) и Серебряном Береге (на 1100 мест), еще одна – в Исилькуле (на 550 мест).

Также в регионе ведется очень большая работа по обеспечению школьными автобусами.

С 2019 года заменено 362 автобуса. В январе 2024 года школы получили еще 49 автобусов. В настоящее время существует потребность в 189 школьных автобусах. По поручению губернатора заявки поданы на всю потребность.

В этом году по поручению губернатора была запущена пятилетняя программа под условным названием «Крыши и окна». Предполагается заменить оконные блоки и отремонтировать кровли в школах и детских садах. В этом году на эти цели выделено 100 миллионов рублей.

Депутаты высказали пожелания по ситуациям в ряде школ и чтобы наполнение «Точек роста» не было формальным.

В целом депутаты рекомендовали принять эту информацию к сведению.