С начала года интерес омичей к квартирам в столице Краснодарского края вырос на 70 %. Другие сибиряки хотят переехать на юг еще сильнее.

С начала года интерес омичей к квартирам в столице Краснодарского края вырос на 70 %. Другие сибиряки хотят переехать на юг еще сильнее.

У россиян стабильно растет спрос на строящуюся недвижимость в Краснодаре. К примеру, интерес омичей к недвижимости в столице Кубани с начал года увеличился на 70 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом чаще всего сибиряки смотрят новые квартиры в высотках, расположенных в черте города.

Аналитики МегаФона изучили обезличенные данные пользовательских обращений на специализированные интернет-ресурсы и выяснили: с начала 2024 года чаще всего жители других субъектов заходили на порталы девелоперов Краснодара. С января по май активность пользователей на сайтах застройщиков многоэтажных и частных домов выросла в 2,3 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года. На эти платформы пришлось более половины (56 %) суммарного дата-трафика сайтов недвижимости.

По приросту трафика год к году на интернет-ресурсах недвижимости столицы Кубани лидируют жители Дальнего Востока и Сибири. Причем, что касается последней, то жители ряда регионов, похоже, хотят переехать в Краснодар гораздо сильнее омичей. Первые две строчки по интересу к сайтам застройщиков – у Кузбасса и Красноярска. На третьем месте новосибирцы. Жители Омской области заняли пятое место рейтинга. Они присматриваются к недвижимости в самом теплом регионе страны на 70 % активнее.

Квартирами в малоэтажных домах Краснодара интересуются жители Москвы, ХМАО, Ставропольского и Красноярского края, Саратовской и Волгоградской областей. Следующие по популярности – сайты «высоток». На них в основном заходят абоненты из Москвы, Ленинградской, Ростовской, Калининградской и Астраханской областей.

Как показывают цифры, на изучение сайтов с описанием районов, вариантов планировок и условий приобретения россияне тратят в среднем в месяц более 403 тысяч терабайт. Такого объема данных хватит на беспрерывный просмотр четырех тысяч ознакомительных видео о мегаполисе. Максимальный интерес ожидаемо приходится на пятницу и выходные дни.

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