После ухода из России сервиса онлайн-знакомств Tinder его заменил ряд отечественных приложений. Ими с успехом пользуются по всей стране.

После ухода из России сервиса онлайн-знакомств Tinder его заменил ряд отечественных приложений. Ими с успехом пользуются по всей стране.

Через год после ухода Tinder из России суммарный интернет-трафик доступных сервисов онлайн-знакомств вырос на 20 %. В число наиболее популярных приложений в 2024 году вошли LovePlanet, Tabor и Teamo. Такие данные приводит аналитика МегаФона на основе обезличенного трафика абонентов.

В июне лидером по активности пользователей стал портал LovePlanet. За прошедший год потребление абонентского интернет-трафика в нем выросло почти на треть (+30 %). Вторую строчку занимает Tabor, прибавивший 21 % в сравнении с июнем 2023 года. Замыкает первую тройку сервис Teamo с ростом в 56 %. В топ-5 популярных дейтинг-приложений по объему потраченного трафика также вошли Mamba и Beboo.

При этом наилучшую динамику показал сервис Waplog. В июне 2024 года пользователи потратили в нем в пять раз больше гигабайт, чем за аналогичный месяц годом ранее. Также значительно прирос портал знакомств Nekto, который прибавил 42 %.

В то же время по числу уникальных посетителей рейтинг отличается: лидирует приложение Mamba, спустя год его аудитория выросла на 12 %. Далее идут Tabor (+25 %) и Nekto (+150 %).

В основном сервисами онлайн-знакомств пользуются мужчины – около 62 % от всей аудитории. Они же проявляют больше активности в таких приложениях, потребляя 73 % всего трафика дейтинг-порталов. Предпочтения пользователей отличаются в зависимости от возраста. Так, аудитория от 18 до 34 лет более активна в Tabor, а абоненты старше 35 больше пользуются LovePlanet. Молодежь (14–17 лет) чаще знакомится на Nekto.

Аналогичное разделение характерно и для полов: женщины чаще выбирают Tabor, а мужчины – LovePlanet. В числе регионов по объему потребляемого трафика в дейтинг-сервисах лидируют жители Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Ростовской и Самарской областей.

– Вместе с тем жители сибирских регионов страны в этом году стали больше проводить времени на сайтах онлайн-знакомств. Трафик относительно прошлого года увеличился на 15 %. Чаще всего ресурсами пользуются в Кузбассе, Красноярском и Алтайском краях. Активный рост трафика относительно прошлого года показывают новосибирцы, красноярцы и томичи. Здесь прирост относительно июня 2023 года составил в среднем 25 %. Основными посетителями дейтинг-сервисов в Сибири являются мужчины и женщины возрастной группы 35+, – рассказали в компании МегаФон.

Ранее Tinder входил в тройку лидеров по числу уникальных пользователей и занимал около четверти всей аудитории рынка онлайн-знакомств в России. Сервис запущен в 2012 году и тогда же появился в РФ, став одним из самых популярных приложений онлайн-дейтинга в мире. В апреле 2022 года сервис ограничил россиянам доступ к платным опциям, а 30 июня 2023 года полностью прекратил работу в России. Еще один популярный зарубежный сервис знакомств – Badoo – объявил о прекращении своей деятельности на российском рынке еще в марте 2022 года.

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