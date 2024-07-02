Все произошло, когда мать девочки на минуту вышла из кухни.

Все произошло, когда мать девочки на минуту вышла из кухни.

В Омской области произошел очередной инцидент с падением ребенка из окна. В минувшую субботу, 29 июня, в Исилькуле из окна квартиры на втором этаже многоэтажного дома выпала 2-летняя девочка. Ребенок сломал бедренную кость и получил закрытую черепно-мозговую травму.

Инцидент произошел на кухне, когда мать девочки немного отвлеклась.

– Предварительно установлено, что девочка пошла на кухню попить сок, после чего женщина услышала нехарактерный звук и забежала на кухню, где увидела, что девочки в помещении не оказалось, а окно открыто, – сообщили в региональном УМВД. – На земле она обнаружила дочь и вызвала бригаду скорой медицинской помощи.

Сейчас девочка находится под наблюдением врачей. Семья, где она растет, благополучная.

Добавим, что это третье падение ребенка из окна за прошлую неделю. Ранее такие же инциденты происходили в Омске и Марьяновском районе области.