Омск-Информ
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·Общество

В этом году планируется обновить первый этаж и часть второго.
В молодежном центре «Химик» в Омске начали ремонт. Об этом в своем ТГ-канале сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
– В этом году планируем обновить входную группу, помещения 1-го этажа и фойе 2-го этажа. Благодаря этому в здании появится сразу 7 молодежных пространств, включая фудкорт, творческую мастерскую, места для встреч и просвещения, – рассказал глава региона.
В 2025 году в «Химике» планируется обновить зрительный зал и сделать концертную площадку. На эти работы регион получил более 95 млн рублей из федерального бюджета.
·Общество

В этом году планируется обновить первый этаж и часть второго.
В молодежном центре «Химик» в Омске начали ремонт. Об этом в своем ТГ-канале сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
– В этом году планируем обновить входную группу, помещения 1-го этажа и фойе 2-го этажа. Благодаря этому в здании появится сразу 7 молодежных пространств, включая фудкорт, творческую мастерскую, места для встреч и просвещения, – рассказал глава региона.
В 2025 году в «Химике» планируется обновить зрительный зал и сделать концертную площадку. На эти работы регион получил более 95 млн рублей из федерального бюджета.