Омск-Информ
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·Общество

У Минспорта и Центра городской среды оказались разные представления о том, как будет выглядеть это место.
Вчера Омский центр городской среды показал концепцию благоустройства ОМЦ «Химик». Сегодня «Омск_путеводитель» опубликовал другой макет проекта от регионального Минспорта.
Напомним, в Омске планируется создать «Дом молодежи» на базе «Химика». Благоустроят и территорию вокруг.
На преображение «Химика» и областного молодежного центра уже выделили почти 125 млн рублей из федерального бюджета. Работы планируется провести уже в этом году.
·Общество

У Минспорта и Центра городской среды оказались разные представления о том, как будет выглядеть это место.
Вчера Омский центр городской среды показал концепцию благоустройства ОМЦ «Химик». Сегодня «Омск_путеводитель» опубликовал другой макет проекта от регионального Минспорта.
Напомним, в Омске планируется создать «Дом молодежи» на базе «Химика». Благоустроят и территорию вокруг.
На преображение «Химика» и областного молодежного центра уже выделили почти 125 млн рублей из федерального бюджета. Работы планируется провести уже в этом году.