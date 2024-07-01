Регион стал одним из победителей конкурса «Регион для молодых», который проводила Росмолодежь.
Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что Омская область стала одним из победителей конкурса Росмолодежи «Регион для молодых», получив федеральный грант в размере более 95 млн рублей. Средства пойдут на обновление ОМЦ «Химик». Его начали ремонтировать в этом году.
– В следующем году продолжим обновление нашего областного молодежного центра «Химик». Запланировали капитальный ремонт зрительного зала, гримерок, служебных помещений. Также будет создана современная концертная площадка, где будем проводить молодежные мероприятия, – написал глава региона в своем телеграм-канале.
Федеральные гранты, выделяемые победителям конкурса «Регион для молодых», предназначены для создания условий для самореализации молодежи, поддержку и сопровождение молодежных проектов, создание современных молодежных пространств и другие цели.