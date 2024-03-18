Архитекторы планируют разместить на территории молодежного центра фонтан, летнее кафе и кинолекторий. Тематика – звездное небо.

Архитекторы планируют разместить на территории молодежного центра фонтан, летнее кафе и кинолекторий. Тематика – звездное небо.

Бюджетное учреждение «Центр компетенции по вопросам городской среды» показало, как планируют благоустроить территорию ОМЦ «Химик» в Омске. Автором концепции стал архитектор Дмитрий Смирнов.

На территории молодежного центра планируют разместить амфитеатры, качели, летнее кафе, обзорную площадку и кинолекторий, а в центре площади будет расположен сухой фонтан.

Летом у ОМЦ «Химик» можно будет разместить лекторий, торговые ярмарки и фудкорт, а зимой на этом же месте – каток, новогоднюю елку или снежные скульптуры. В Молодежном центре на бульваре по улице Химиков авторы концепции предлагают сделать место тихого отдыха.

Образ территории сделан по химической науке – тема бензольного кольца. В фойе «Химика» разместят подвесные светильники из латуни и стеклянные трубки. По задумке архитекторов, именно они ассоциируются со звездным небом.