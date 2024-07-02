За прошлый год в сфере ОПК было трудоустроено порядка 15 тысяч омичей, но предприятиям требуются еще сотрудники.

За прошлый год в сфере ОПК было трудоустроено порядка 15 тысяч омичей, но предприятиям требуются еще сотрудники.

Работающие в Омске предприятия оборонно-промышленного комплекса готовы принять на работу 1594 сотрудника, сообщает портал «Город55» со ссылкой на данные регионального Минтруда.

Ранее в ходе рабочей встречи с главой Роструда Михаилом Иванковым омский губернатор Виталий Хоценко заявил, что за прошлый год в сфере ОПК было трудоустроено порядка 15 тыс. человек, свыше 5 тыс. работников прошли профессиональное обучение.

Общая потребность омских работодателей в кадрах превышает 20 тыс. человек.