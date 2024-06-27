Только за последний год на оборонные заводы были трудоустроены около 15 тысяч человек. Предприятия готовы взять еще больше.

Только за последний год на оборонные заводы были трудоустроены около 15 тысяч человек. Предприятия готовы взять еще больше.

Потребность омских работодателей в кадрах составляет более 20 тыс. рабочих и специалистов. Об этом в ходе рабочей встречи с главой Роструда Михаилом Иванковым заявил омский губернатор Виталий Хоценко.

Чиновники подробно обсудили обеспечение квалифицированными кадрами предприятий ОПК и проведение в Омске федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Она стартует завтра, 28 июня.

– Нашим омским работодателям требуется более 20 тысяч рабочих и специалистов. Только за прошлый год в сфере ОПК были трудоустроены порядка 15 тысяч человек, свыше 5 тысяч работников прошли профессиональное обучение, – сообщил Хоценко.

Завтра на ярмарке будут представлены свыше тысячи предприятий и организаций, а общее количество вакансий превысит 10 тыс. предложений о работе.