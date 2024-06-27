Только за последний год на оборонные заводы были трудоустроены около 15 тысяч человек. Предприятия готовы взять еще больше.
Потребность омских работодателей в кадрах составляет более 20 тыс. рабочих и специалистов. Об этом в ходе рабочей встречи с главой Роструда Михаилом Иванковым заявил омский губернатор Виталий Хоценко.
Чиновники подробно обсудили обеспечение квалифицированными кадрами предприятий ОПК и проведение в Омске федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Она стартует завтра, 28 июня.
– Нашим омским работодателям требуется более 20 тысяч рабочих и специалистов. Только за прошлый год в сфере ОПК были трудоустроены порядка 15 тысяч человек, свыше 5 тысяч работников прошли профессиональное обучение, – сообщил Хоценко.
Завтра на ярмарке будут представлены свыше тысячи предприятий и организаций, а общее количество вакансий превысит 10 тыс. предложений о работе.