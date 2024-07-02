Композиция «Рейв со стеклом» представляет собой звуки промышленного оборудования, соединенные со струнными инструментами.

Композиция «Рейв со стеклом» представляет собой звуки промышленного оборудования, соединенные со струнными инструментами.

Камерный оркестр Омской филармонии и завод «Полиом» представили омичам необычную музыкальную композицию «Рейв со стеклом». В ее основе – голоса заводского промышленного оборудования, которые дирижер и аранжировщик Григорий Вевер соединил со звучанием струнных инструментов.

Промышленная мелодия «Рейв со стеклом» была написана в 2022 году композитором Сережей Сириным (Ya Sooper) для альбома «Фабрика звуков», который стал частью музейно-выставочной инициативы «Проект «М». Трансформация омской подземки». В альбом вошли 10 композиций, созданных из звуков, которые можно услышать на заводе по производству полипропилена «Полиом»: это гул компрессоров, ритмы автоматических линий, звуки приборов, звон лабораторной посуды. В акустическую палитру также вошли голоса работников производства и даже шум ветра.

Два года спустя одна из композиций альбома «Рейв со стеклом» была прочитана по-новому. В оформлении скрипок, альтов и виолончелей промышленная мелодия зазвучала со сцены омского «Симфопарка» в живом исполнении Камерного оркестра под управлением дирижера Григория Вевера. Видеоряд, который создал Анатолий Жалейко, усилил эффект: омичи не только услышали, но и увидели, как поет завод.

В прошлом году Омская область впервые присоединилась к всероссийской образовательной программе «Открытая промышленность». В региональную команду вошло более 40 человек: представители власти, сотрудники предприятий, институтов развития и поддержки бизнеса, вузов, туроператоров, экскурсоводы. «Полиом» – один из участников омской команды. На предприятии отметили, что новый творческий проект – отличный способ познакомиться с заводом.

– Омск по праву называют культурной столицей Сибири и крупнейшим промышленным центром страны. В новом творческом проекте мы решили объединить символы идентичности нашего региона. Популяризация производства через художественные образы и искусство – это возможность для омичей по-новому взглянуть на завод и услышать его голос, – отметил генеральный директор ООО «Полиом» Павел Евдокимов.

Услышать завод и посмотреть видео можно здесь.

«Полиом» – одно из самых молодых и высокотехнологичных предприятий Омской области. Завод, который входит в тройку крупнейших производителей полипропилена в стране, был введен в эксплуатацию 11 лет назад. Каждая десятая тонна отечественного полипропилена сделана на омском предприятии.