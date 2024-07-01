Количество этих транспортных средств в прошлом году выросло на 9%, составив 102 единицы.

Количество этих транспортных средств в прошлом году выросло до 102 единиц.

Омские налоговики подсчитали суммы оплаченного транспортного налога за 2023 год. За этот период плательщиками стали 477 тысяч физических лиц и 7 тысяч организаций. Юридические лица отдали в бюджет региона 289,2 млн рублей. Что на 18,2 млн рублей больше, чем годом ранее. А физические лица – 1,6 млрд рублей, что на 9,7 млн рублей больше, чем по итогам 2022 года.

В основном налогоплательщиками стали владельцы 296 тысяч легковушек мощностью до 100 лошадиных сил. При этом омичи начали чаще покупать машины, мощность двигателя которых составляет 150-200 лошадиных сил. За прошлый год число таких автомобилей выросло на 3 114 и достигло 51 232 машин.

Любопытно, что количество вертолетов и самолетов стало больше на 9% и выросло до 102 единиц.

Отметим, что льготами на транспортный налог воспользовались 22 тысячи омичей на сумму 35,8 млн рублей и 55 компаний на сумму 4,2 млн рублей.