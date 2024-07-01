Омичам сообщили, в какие даты они начнут получать выплаты.

Омичам сообщили, в какие даты они начнут получать выплаты.

По данным Отделения Социального фонда РФ по Омской области, омичи начнут получать пенсии и выплаты со 2 июля. Пополнение банковского счета жителей региона будет происходить 3, 5, 8, 9, 16 и 19 июля.

В частности, со 2 июля некоторые семьи с детьми получат единое пособие, выплаты в связи с рождением первого ребенка, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан и другие. Эти выплаты будут происходить только через отделения почты. Основная часть омичей с детьми получат деньги на счет только с 3 июля.

5 июля произойдут зачисления из средств материнского капитала, а 8 июля – выплаты пособия по уходу за детьми до 1,5 лет работающим омичам. Эти деньги перечислят на счета в банке. Что касается пенсий и других выплат, то они произойдут 9, 16 и 19 июля.