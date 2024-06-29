Омск-Информ
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·Политика

В базе публикуются собранные незаконным путем личные данные «врагов Украины».
Министр спорта и молодежной политики Омской области Иван Колесник попал в базу «Миротворец». где публикуются данные «врагов Украины». Отметим, что сайт базы заблокирован на территории России.
Ранее в украинскую базу попали президент омского футбольного клуба «Иртыш» Дмитрий Сычев, гендиректор «Авангарда» Герман Чистяков и хоккеисты Дамир Шарипзянов, Владимир Ткачев, Илья Проскуряков. Там же оказались президент Омской федерации гандбола Андрей Ежов и порноактриса Eva Elfie.
·Политика

В базе публикуются собранные незаконным путем личные данные «врагов Украины».
Министр спорта и молодежной политики Омской области Иван Колесник попал в базу «Миротворец». где публикуются данные «врагов Украины». Отметим, что сайт базы заблокирован на территории России.
Ранее в украинскую базу попали президент омского футбольного клуба «Иртыш» Дмитрий Сычев, гендиректор «Авангарда» Герман Чистяков и хоккеисты Дамир Шарипзянов, Владимир Ткачев, Илья Проскуряков. Там же оказались президент Омской федерации гандбола Андрей Ежов и порноактриса Eva Elfie.