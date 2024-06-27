А чаще всего спам-звонки принимают молодые люди, которым от 21 до 30 лет.

А чаще всего спам-звонки принимают молодые люди, которым от 21 до 30 лет.

Эксперты Yota, проанализировав статистику использования бесплатного сервиса «АнтиСПАМ», пришли к выводу, что чаще всего спам-звонки получают молодые сибиряки в возрасте от 21 до 30 лет. В среднем на каждого абонента этой возрастной группы приходится более 10 нежелательных вызовов в месяц.

На втором месте – абоненты от 31 до 40 лет, на которых приходится в среднем по 8 звонков ежемесячно. Группы 41–50 лет и старше 50 лет получают спам-вызовы в одинаковом количестве – около 7 звонков в месяц.

Реже всего спамеры выбирают своей целью подростков и студентов, поскольку эта аудитория наименее платежеспособна. По статистике абоненты 14–20 лет получают всего 4 нежелательных звонка в месяц. Таким образом, россияне старше 21 года в среднем получают спама вдвое больше, чем пользователи младше этого возраста.

Несмотря на это, молодежь подключает антиспам-сервис лишь на 22 % реже, чем остальные абоненты. Мужчины прибегают к помощи блокировщика нежелательных вызовов на 27 % чаще женщин. При этом женская аудитория получает спам-звонки немного чаще мужской (8,5 звонка против 8 звонков в месяц).

Наиболее востребован сервис по блокировке спама жителями Мурманской, Кировской, Псковской областей, а также республик Карелия и Удмуртия. В топ-10 по стране вошли абоненты Алтайского края и Новосибирской области. В Сибири к услугам цифрового блокировщика часто обращаются пользователи Кемеровской, Омской и Томской областей, а также Красноярского края.

– Полностью защититься от нежелательных звонков сложно, однако для абонентов Yota в мае мы запустили бесплатный сервис «АнтиСПАМ». Он автоматически блокирует входящий вызов при подозрении на спам, соцопросы, звонки от коллекторов и микрофинансовых организаций. Отфильтрованные вызовы переадресовываются на автоответчик, где потом можно прослушать оставленные голосовые сообщения, – отмечает руководитель по продуктам и операционной эффективности Yota Петр Чернявский.

По мере роста активности спамеров растет и число коротких звонков. С января по май средняя длительность входящего вызова снизилась почти на 8 %. Между тем россияне все чаще используют для разговоров мессенджеры и социальные сети: в сравнении с началом года каждый абонент стал потреблять в среднем на 13 % больше интернет-трафика.

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