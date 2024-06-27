Торжественные проводы призывников на военную службу в Президентском полку прошли в «Омской крепости».

Торжественные проводы призывников на военную службу в Президентском полку прошли в «Омской крепости».

Сегодня, 27 июня, на территории «Омской крепости» прошли торжественные проводы призывников, которые будут служить в Президентском полку, одном из самых престижных соединений в стране. Новобранцев полка, прошедших жесткий отбор, поздравил мэр Омска Сергей Шелест.

– Служить России и непосредственно главе государства – огромная честь для каждого призывника. И отрадно, что омичи вступают в ряды Президентского полка, где проявляют себя наилучшим образом. Желаю и нынешним призывникам не уронить высоко поднятую планку. Хорошей службы, крепкого здоровья и всего самого доброго, – написал Шелест в своем телеграм-канале.

В торжественных проводах призывников приняли участие представители правительства Омской области, администрации города Омска, военного комиссариата Омской области, ветераны боевых действий и военной службы, представители Омской региональной общественной организации ветеранов Президентского полка «Кремлевцы», родители призывников, а также юнармейцы регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Омской области.

От имени мэра Омска призывников поздравил его заместитель, директор департамента общественной безопасности Константин Книс. Он отметил престижность службы в Президентском полку.

– Попасть в Президентский полк сложнее, чем в другие войска Российской Федерации, а требования к призывникам – максимально жесткие. Отбор в Президентский полк многоступенчатый и сложный. Полк участвует в охране первых лиц государства и объектов Кремля. Сотни россиян и иностранных граждан ежедневно бывают у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата, где несут службу кремлевские солдаты. Полк выделяет почетный караул для встреч иностранных делегаций. Нашим омским парням представлена честь служить в одной из самых престижных и уникальных воинских частей Российской армии – Президентском полку, – сказал Книс.

Отправляясь на службу в Президентский полк, призывники получили «Наказы омичей» и подарки.