Зачастую наследники получают в распоряжение не только имущество, права и обязанности, но и долги умершего. В этой ситуации у них есть выбор.

Зачастую наследники получают в распоряжение не только имущество, права и обязанности, но и долги умершего. В этой ситуации у них есть выбор.

Омичей интересует вопрос: правда ли, что в наследство вместе с квартирой перейдут ипотека и долги? Разобраться в этом помогла омский нотариус Анна Черненко.

В наследство люди чаще всего получают квартиры. А покупка жилья, как известно, в нынешней экономической ситуации редко обходится без кредита. Так вот, если собственник квартиры умер, а ипотека еще не погашена, возникает вопрос, что в этой ситуации делать и как будет оформляться наследство?

Российское законодательство предусматривает, что унаследовать можно не только имущество умершего, его права и обязанности, но и долги. Поэтому наследник, который примет наследство в виде квартиры, будет выплачивать кредит за нее. Как это происходит на практике?

Для начала наследникам необходимо уведомить банк о смерти наследодателя. Когда истечет срок для принятия наследства, нотариус сможет выдать свидетельство о праве на наследство на квартиру с указанием на обременение – ипотеку в пользу банка, и зарегистрирует в ЕГРН право собственности наследника на квартиру, обремененную ипотекой. В дальнейшем наследник должен обратиться в банк для того, чтобы переоформить всю кредитную документацию на себя.

Если у умершего было оформлено страхование жизни, то в этом случае остаток долга по ипотеке покроет страховая компания. Наследникам необходимо будет уведомить страховую компанию о смерти заемщика для признания страхового случая.

Если страховки нет, то перед вступлением в наследство необходимо понимать свои возможности по погашению кредитных обязательств. Если наследник не готов платить по долгам умершего, то, возможно, стоит рассмотреть вариант с отказом от наследства. Но всегда надо помнить: у наследника есть только возможность либо принять наследство целиком, либо отказаться от него полностью. Это означает, что нельзя принять только квартиру, без долгов. Кроме того, если у умершего был еще, например, гараж, то наследник откажется не только от квартиры и не будет выплачивать кредит, но и от гаража.

Необходимо отметить, что по наследству переходят любые долги умершего, в том числе и за коммунальные услуги. Исключение составляют те обязанности, которые неразрывно связаны с личностью наследодателя, например, право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.

Также наследникам стоит помнить, что наследство считается принадлежащим с момента его принятия. Поэтому даже если свидетельство о праве на наследство еще не получено, то коммунальные услуги наследникам, принявшим наследство, лучше оплачивать вовремя, чтобы не копить долг и избежать штрафов и пеней.

Если наследников несколько, каждый из них отвечает по любым долгам умершего только в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Если долгов больше, погашать их все необязательно. Каждый из наследников должен выплатить только ту сумму, которая равна или пропорциональна стоимости его части наследства.

Например, если наследников двое и квартира переходит к ним по наследству в равных долях, то долг за коммунальные услуги тоже делится на двоих. При этом один наследник не отвечает по обязательствам за другого. Более того, существует срок исковой давности по коммунальным долгам. Он составляет три года. Это значит, что наследники будут оплачивать задолженность по коммунальным платежам только за последние три года перед смертью наследодателя.

Это работает и в том случае, когда после смерти не осталось никакого имущества, но есть долги. Например, если у умершего был кредит, а имущества не было и наследство наследники не принимали, то платить по долгам умершего наследники не обязаны. Однако уведомить банк о смерти заемщика и предъявить свидетельство о смерти должны.