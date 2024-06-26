Бывший руководитель бюджетного учреждения получил «откат», лично приехав за деньгами в Барнаул. Его сдали сами предприниматели.

Бывший руководитель бюджетного учреждения получил «откат», лично приехав за деньгами в Барнаул. Его сдали сами предприниматели.

В Алтайском крае будут судить бывшего руководителя бюджетного учреждения из Омской области, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, он получил 1,5 млн рублей от алтайских бизнесменов за помощь в получении госконтрактов на 195 млн рублей.

Омич лично приехал в Барнаул 17 апреля 2023 года и получил от двух местных предпринимателей «откат» за оказание содействия в заключении контрактов на поставку и монтаж модульных конструкций ФАПов и амбулаторий на территории Омской области. Госконтракты заключались на выгодных для бизнесменов условиях, причем без проведения конкурсных процедур.

– В ходе следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, уголовное преследование в отношении взяткодателей прекращено в связи с активным содействием расследованию, – сообщили в Следственном комитете.

Уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия в особо крупном размере) будет рассматривать Железнодорожный районный суд Барнаула. Омичу грозит до 15 лет лишения свободы, штраф до семидесятикратной суммы взятки и лишение права занимать определенные должности на срок до пятнадцати лет.