Технология, которой больше 20 лет, вновь становится востребованной. Причиной стал уход с рынка крупных иностранных компаний.

Технология, которой больше 20 лет, вновь становится востребованной. Причиной стал уход с рынка крупных иностранных компаний.

За пять месяцев этого года число разосланных бизнесом MMS увеличилось на целых 336 % по сравнению с этим же периодом прошлого года. Рекламодатели самостоятельно сегментируют аудиторию и запускают рассылки при помощи SMS, электронной почты, мессенджеров, а в последнее время все чаще выбирают MMS. Чаще других такие сообщения отправляют компании, специализирующиеся на розничной торговле, услугах, доставке еды, продаже автомобилей и недвижимости. На этом фоне традиционная SMS-рассылка показала всего лишь двукратный рост.

Такие данные собрала рекламная платформа МегаФон Таргет. Это автоматизированная платформа МегаФона для продвижения при помощи рассылок по SMS/MMS/мессенджерам, email, а также для рекламы в интернете (Programmatic). Платформа позволяет сегментировать аудиторию по более чем 100 параметрам: пол, возраст, местоположение, интересы пользователей и другим. Сервис запущен в 2017 году.

Что касается MMS (Multimedia Messaging Service), то это служба мультимедийных сообщений, позволяющая отправлять и получать сообщения с изображениями, видео, аудио и другими медиафайлами в сетях сотовой связи. Ее разработали в начале нынешнего века, сообщения на телефон абонента поступают по тому же каналу связи, что и обычные эсэмэски. В России технология появилась в 2002 году, а МегаФон стал одним из первых операторов, предоставивших услугу своим абонентам. Однако рост трафика мобильного интернета и появление мессенджеров и соцсетей сделали услугу невостребованной.

После ухода с рекламного рынка крупных иностранных игроков бизнесу требовались новые каналы для коммуникации с клиентом.

– В текущей ситуации услуга, внедренная в индустрию 20 лет назад, снова стала популярной. В MMS одновременно можно продемонстрировать товар, рассказать об условиях акции, дать возможность перейти по ссылке или сразу совершить звонок рекламодателю, – отмечает директор дирекции по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона Екатерина Гаммель.

Таким образом российские социальные сети, мессенджеры и мобильная реклама, в том числе в MMS-формате, сумели компенсировать образовавшийся дефицит рекламных площадок.

ПАО «МегаФон» ИНН 7812014560. Реклама