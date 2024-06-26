Для этого нужно два раза в день тонизировать кожу лица и ни в коем случае не умываться мылом.

Для этого нужно два раза в день тонизировать кожу лица и ни в коем случае не умываться мылом.

С наступлением летнего зноя приходится искать способы освежиться. Если душ принять невозможно, то можно хотя бы умыться. Однако представительницам прекрасного пола здесь сложнее, ведь есть риск смыть макияж, а с ним – и тщательно наводимую красоту.

Но красоту в первую очередь обеспечивает состояние кожи лица. Чтобы сохранить ее надолго, достаточно не совершать распространенных ошибок, от некорректного умывания до неправильного выбора средств для ухода. Об этом рассказала косметолог-эстетист, международный тренер в области эстетической косметологии Наталья Рябинова.

Прежде всего ни в коем случае не нужно умываться мылом, даже детским, так как оно нарушает pН кожи и целостность защитного слоя. Для умывания стоит использовать гель, подобранный под собственный тип кожи.

– В средстве для умывания категорически не должны содержаться потенциально раздражающие консерванты: парабены, изотиазолиноны, производные бензола и красители. Дважды в день необходимо тонизировать кожу, но многие про это забывают. Смоченный тоником ватный диск нужно менять до тех пор, пока он не станет чистым. Сначала нужно наносить средство промакивающими движениями, затем –протирающими, – цитирует Рябинову «Лента.ру».

Для дополнительного ухода за лицом Наталья Рябинова советует сыворотку. Ее можно применять уже с молодых лет.

– Сыворотки я рекомендую выбирать по проблеме (от акне, комедонов, гиперкератоза, осветляющая, рассасывающая, омолаживающая, для сияния, укрепляющая, против купероза, для лифтинга). Ее вводят в дополнительный уход с 20–22 лет, когда уже видны изменения кожи, – говорит косметолог.

Ну и, разумеется, нужно внимательно изучать состав кремов для лица. Если в них есть силиконы или минеральные эмоленты, то они образуют на лице невидимую пленку, которая не позволит дышать коже. На ее состоянии это скажется не лучшим образом.