Спортивно-оздоровительный комплекс будет включать в себя два катка с искусственным льдом, бассейн и игровые залы.

Спортивно-оздоровительный комплекс будет включать в себя два катка с искусственным льдом, бассейн и игровые залы.

На территории жилого квартала «Зеленая Река», который сейчас строится на Левобережье, появится многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс. В его состав войдут два катка с искусственным льдом, бассейн и игровые залы.

Проект оценивается примерно в 2 млрд рублей. Он будет реализован в формате государственно-частного партнерства.

– Это знаковый и важный проект, с помощью которого мы уже сегодня создаем новые точки роста для Омска, – отметил губернатор Виталий Хоценко. – Новый комплекс будет иметь большую пропускную мощность – в нем смогут тренироваться как воспитанники наших спортивных школ, так и все желающие омичи.

Строительство комплекса будет происходить в несколько этапов. Окончательный запуск объекта намечен на 2027 год.