Высотный дом на улице 70 лет Октября начали ломать с помощью спецтехники.

Высотный дом на улице 70 лет Октября начали ломать с помощью спецтехники.

Подрядная организация ООО «АртРемстрой» начала работы по сносу недостроя на улице 70 лет Октября. До этого спецтехника была задействована на разборе конструктива здания, сейчас ведется слом железобетонных конструкций.

В 2005 году ООО «Домостроительная компания «Конто» начала строительство 17-этажного дома неподалеку от остановки «Поворотная». Все застопорилось на моменте, когда здание было готово на 25 %. В ноябре прошлого года контракт на завершение строительства дома стоимостью 665 млн рублей получила компания «АртРемСтрой». С февраля подрядчик занимается демонтажем аварийного долгостроя.

– Здание будут демонтировать вплоть до фундамента, потому что экспертиза показала, что конструкции находятся в аварийном состоянии, – ранее заявляли в региональном Минстрое. – 18 лет бесхозно все это стояло: дождями пропитываемое и ветрами обдуваемое.

Демонтажные работы планировалось завершить до конца марта, но подрядной организации потребовалось дополнительное время на разбор конструкций. Сейчас остов здания активно сносят. После этого будут забиты новые сваи, возведен фундамент и заново построен дом. В нем будет 157 квартир, в том числе 53 из них – для обманутых дольщиков.