Точно определить наличие нитратов в ягоде можно только лабораторным методом.

Точно определить наличие нитратов в ягоде можно только лабораторным методом.

Самый актуальный вопрос летнего сезона – как выбрать вкусный арбуз и спелую дыню? Специалисты Роспотребнадзора дали подробную инструкцию. По их словам, самое главное – не покупать арбузы и дыни возле проезжих дорог. Здесь продукты могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей. Безопаснее приобретать товар в магазинах и на рынках.

Для того чтобы определить, насколько спелый фрукт, надо выбирать плоды яркого и контрастного цвета со светлым, максимально желтым пятном на боку. Кожура арбуза должна быть жесткой и не протыкаться ногтем. Усик и плодоножка должны быть сухими. Также, если постучать по зрелому арбузу ладонью, то он должен вибрировать. Если ударить согнутым пальцем, то ягода издаст немного звонкий звук, а при сжатии вдоль продольной оси – слабый хруст.

Стоит отметить, что мякоть арбуза и дыни должна быть сочная и сладкая, без посторонних привкусов. И не забывайте хорошо помыть ягоду перед тем как употреблять. Разрезанные арбузы и дыни следует хранить только в холодильнике.