К таким данным пришли аналитики МегаФона, изучив интернет-запросы омичей. Трафик на сайтах студий йоги возрос почти на 30 %.

К таким данным пришли аналитики МегаФона, изучив интернет-запросы омичей. Трафик на сайтах студий йоги возрос почти на 30 %.

В этом году жители Омской области стали меньше заниматься силовыми тренировками и больше – практиками для гармонизации души и тела. Такие данные выяснили аналитики МегаФона, изучив обезличенную статистику обращений своих абонентов к тематическим интернет-ресурсам.

Данные BigData показывают, что число поклонников ЗОЖ в регионе растет. На это могло повлиять желание привести себя в форму, а также более осознанное отношение к своему здоровью, которое в целом поддерживается в интернет-среде.

Весной ресурсы с предложениями местных фитнес-клубов стали на 61 % менее популярны, чем зимой. При этом у омичей увеличился интерес к йоге – за год их активность на сайтах местных школ и студий увеличилась на 28 %. Абоненты рассматривают занятия как в группах с инструктором, так и самостоятельно онлайн. В мае интернет-трафик на ресурсах этой категории вырос в 2,5 раза по сравнению с апрелем.

Также в этот период в регионе увеличились на 28 % запросы в интернет-магазинах с инвентарем и одеждой для занятий спортом и на 90 % – в приложениях и на сайтах с информацией о полезной еде и сбалансированном питании.

Сами омичи стали проводить больше времени не только в спортивных клубах, но и на свежем воздухе. Согласно статистике оператора, самыми популярными местами для прогулок становятся парки имени 30 лет ВЛКСМ, имени 300-летия Омска, роща Восточная и Советский парк.

Пользовательский трафик в этих локациях увеличился на 90 % год к году.

– Быстрый доступ в интернет – неотъемлемая часть современной социальной инфраструктуры. Мы продолжаем развивать сеть в Омске и области, чтобы наши абоненты могли пользоваться необходимыми онлайн сервисами. Благодаря широкому покрытию LTE-сети, стабильному сигналу и высокой скорости передачи данных они могут выйти на пробежку под любимую музыку или аудиокнигу, заниматься спортом вместе с друзьями, позвонив им по видеосвязи, построить маршрут и делиться им в режиме реального времени, не испытывая сложностей, – рассказал директор МегаФона в Омской области Игорь Беззубкин.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор № 1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления информационных технологий и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

ПАО «МегаФон» ИНН 7812014560. Реклама