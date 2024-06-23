Неизвестные устроили стрельбу в Махачкале и Дербенте. Введен режим контртеррористической операции.

Неизвестные устроили стрельбу в Махачкале и Дербенте. Введен режим контртеррористической операции.

Вечером, 23 июня, примерно с 22 часов по омскому времени, стали появляться первые сообщения о вооруженной стрельбе в Дагестане.

В МВД Дагестана сначала рассказали, что в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. После этого правоохранительные органы были подняты по тревоге. Следом появилась информация, что в Махачкале под обстрел попал пост ДПС.

В Дагестане введен режим контртеррористической операции, идут мероприятия по поиску и нейтрализации стрелявших. О жертвах известно следующее: убиты 6 правоохранителей, священник, охранник церкви и охранник синагоги, ранены 25 человек.

По информации МВД Дагестана, четверо боевиков ликвидированы. В Махачкале на данный момент периодически слышны автоматные очереди. Такая же обстановка в Дербенте.

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал всех сохранять спокойствие, заявил, что неизвестные предприняли попытки к дестабилизации ситуации. Следственный комитет возбудил уголовные дела о теракте. В правоохранительных органах сообщили, что напавшие на Махачкалу и Дербент являются приверженцами международной террористической организации.