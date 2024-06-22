Омск-Информ
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·Происшествия

По словам горожан, он был пьян и упал.
Вчера один из омичей разбил стеклянные двери в торговом комплексе «Амурский», который располагается на улице Челюскинцев. При этом, как сообщают омичи в соцсетях, мужчина поранился и залил место происшествия кровью.
— Я разговаривала с охранником. Пьяный мужчина упал, встал и пошел, сказав «русские не сдаются», — рассказала омичка Анна Киселенко.
В полиции подробности происшествия пока не сообщают.
·Происшествия

По словам горожан, он был пьян и упал.
Вчера один из омичей разбил стеклянные двери в торговом комплексе «Амурский», который располагается на улице Челюскинцев. При этом, как сообщают омичи в соцсетях, мужчина поранился и залил место происшествия кровью.
— Я разговаривала с охранником. Пьяный мужчина упал, встал и пошел, сказав «русские не сдаются», — рассказала омичка Анна Киселенко.
В полиции подробности происшествия пока не сообщают.