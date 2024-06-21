Делегация из Северо-Казахстанской области побывала на заводах в области и встретилась с губернатором.

Делегация из Северо-Казахстанской области побывала на заводах в области и встретилась с губернатором.

В Омской области два дня, 20-21 июня, гостила с рабочим визитом делегация Северо-Казахстанской области.

Вчера представители власти соседней республики побывали на предприятиях АПК, в частности, наведались к производителям сельхозтехники: ООО «Виллок Фарм» в селе Медвежье и ООО «Дибор Экспорт» в рабочем поселке Таврическое. Кроме того состоялся визит в Омский аграрный научный центр.

Сегодня губернатор Омской области Виталий Хоценко и аким Северо-Казахстанской области Республики Казахстан Гауез Нурмухамбетов провели переговоры о расширении сотрудничества. По итогам подписаны два меморандума о сотрудничестве. Первый - между Национальной компанией «Kazakh Invest» и «Омским заводом инновационных технологий» о намерениях реализовать проект по строительству в Казахстане завода по производству теплоэнергетического оборудования.

Второй меморандум о сотрудничестве подписали ТОО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Qyzyljar» и омская компания «Планета-Центр». Организации закрепили намерения реализации проекта производства гибкой упаковки и материалов для упаковки на территории специальной экономической зоны «Qyzyljar» в Северо-Казахстанской области.