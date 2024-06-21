Часть мигрантов находилась в России незаконно, у других истек срок пребывания, но они не уехали из страны.

Часть мигрантов находилась в России незаконно, у других истек срок пребывания, но они не уехали из страны.

Сотрудники омской полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Фиктивная регистрация», по итогам которого за пределы РФ были выдворены нелегальные мигранты. Также были возбуждены уголовные дела.

В общей сложности стражи порядка проверили около 700 иностранцев и составили 98 протоколов о нарушениях в сфере миграции. Для 14 человек пребывание в России закончилось после этих рейдов, им выдворили за пределы страны. Четверо иностранцев пребывали здесь незаконно, у остальных десяти кончились сроки нахождения, однако они добровольно не покинули России. По решению суда каждый заплатит за это по 2 тыс. рублей.

Также возбуждены 6 уголовных дел по статьям «Фиктивная регистрация иностранных граждан», «Организация незаконной миграции» и «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина».