Омск-Информ
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·Спорт

Самый высокооплачиваемый игрок КХЛ получил специальность хоккейного тренера.  
28-летний нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев завершил обучение в Сибирском государственном университете физической культуры по специальности «хоккей». Сегодня, 21 июня, он защитил диплом на тему «Характерологические особенности юных хоккеистов». Спортсмен получил отметку  «хорошо». 
– Мы поздравляем нашего лучшего ассистента с успешной защитой! Кто знает, может, наработки омского волшебника однажды пригодятся для Академии «Авангарда»? – говорится в сообщении омского клуба. 
Владимир Ткачев является самым высокооплачиваемым игроком КХЛ. Недавно он продлил контракт с клубом на пять лет. Зарплата Ткачева составит 120 млн рублей в год.
·Спорт

Самый высокооплачиваемый игрок КХЛ получил специальность хоккейного тренера.  
28-летний нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев завершил обучение в Сибирском государственном университете физической культуры по специальности «хоккей». Сегодня, 21 июня, он защитил диплом на тему «Характерологические особенности юных хоккеистов». Спортсмен получил отметку  «хорошо». 
– Мы поздравляем нашего лучшего ассистента с успешной защитой! Кто знает, может, наработки омского волшебника однажды пригодятся для Академии «Авангарда»? – говорится в сообщении омского клуба. 
Владимир Ткачев является самым высокооплачиваемым игроком КХЛ. Недавно он продлил контракт с клубом на пять лет. Зарплата Ткачева составит 120 млн рублей в год.