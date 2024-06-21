За год число поездок в эту страну выросло на 38 %. Это соответствует федеральным трендам.

За год число поездок в эту страну выросло на 38%. Это соответствует федеральным трендам.

Аналитики Yota на основе обезличенных данных роуминга абонентов назвали топ зарубежных стран, наиболее востребованных у российских туристов. Лидерство среди них удерживает Турция. За пять месяцев число поездок в эту страну выросло еще на 40 % в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Второе и третье места заняли Казахстан (–25 % год к году) и Беларусь (+10 %).

Четвертую строчку занимают ОАЭ, где до начала лета наблюдается высокий туристический сезон. Однако за год интерес к Эмиратам снизился на 6 %. Замыкает топ-5 Китай. За год число поездок в КНР выросло на 26 %, что позволило ему обогнать Египет и Таиланд – поток туристов в эти страны, напротив, снизился на 49 % и 62 % соответственно.

При этом россияне распробовали и другие дальние направления. В основном активнее всего растет интерес к странам Азии и Африки. Так, популярность Мальдив у туристов из РФ выросла в 7 раз, Маврикия – в 6 раз, Японии – в 2,4 раза, Марокко – в 1,6 раза.

Туристические предпочтения сибиряков разделились поровну между Турцией и Казахстаном. Оба направления привлекательны для путешественников. С начала года число поездок в эти страны из регионов Сибири увеличилось на 25 %. Вместе с тем у жителей Омской области на первом месте остается Казахстан. На втором месте по популярности Турция, за год число поездок в эту страну выросло на 38 %.

В заграничных поездках чаще всего россияне пользуются Telegram. По данным Yota, это приложение стало самым популярным в роуминге, сместив с первой строчки VK, а за год активность путешествующих абонентов в мессенджере выросла на 26 %. Замыкает первую тройку YouTube. Кроме того, путешественники часто пользуются в роуминге музыкальными сервисами и картографическими сервисами.

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