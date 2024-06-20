Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Форвард Виталина Кузьмич привлекалась в состав национальной сборной России.

В омский «Нефтяник-Титан» взяли новичка, 24-летнего тяжелого форварда Виталину Кузьмич (Звереву). Спортсменка является серебряным призером чемпионата Европы. Она воспитанница воронежской и курской школы баскетбола.

– Опираясь на личный опыт, хочется отметить бойцовские качества и самоотдачу Виталины на площадке. Я уверена, что такой игрок станет одним из лидеров нашей команды и поможет в решении поставленных задач перед клубом, – охарактеризовала новичка разыгрывающая команды «Нефтяник-Титан» Мария Согрина.

Отметим, что Виталина Кузьмич играла за курское и новосибирское «Динамо». В 2022–2023 годах привлекалась в состав национальной сборной России.

·Спорт

Форвард Виталина Кузьмич привлекалась в состав национальной сборной России.

В омский «Нефтяник-Титан» взяли новичка, 24-летнего тяжелого форварда Виталину Кузьмич (Звереву). Спортсменка является серебряным призером чемпионата Европы. Она воспитанница воронежской и курской школы баскетбола.

– Опираясь на личный опыт, хочется отметить бойцовские качества и самоотдачу Виталины на площадке. Я уверена, что такой игрок станет одним из лидеров нашей команды и поможет в решении поставленных задач перед клубом, – охарактеризовала новичка разыгрывающая команды «Нефтяник-Титан» Мария Согрина.

Отметим, что Виталина Кузьмич играла за курское и новосибирское «Динамо». В 2022–2023 годах привлекалась в состав национальной сборной России.