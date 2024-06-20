Омск-Информ
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·Происшествия

Нетрезвый парень на «Жигулях» протаранил транспортное средство в Седельниковском районе.

Вчера, в 23:40, стало известно о смертельной аварии в Седельниковском районе Омской области. Полицейские предварительно установили, что в райцентре 19-летний водитель «Жигулей» протаранил мотороллер «Муравей».

В результате ДТП 58-летний водитель мотороллера скончался от полученных травм в больнице. А его пассажир, 39-летний сельчанин, госпитализирован.

Установлено, что водитель отечественного авто находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено административное делопроизводство по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

·Происшествия

Нетрезвый парень на «Жигулях» протаранил транспортное средство в Седельниковском районе.

Вчера, в 23:40, стало известно о смертельной аварии в Седельниковском районе Омской области. Полицейские предварительно установили, что в райцентре 19-летний водитель «Жигулей» протаранил мотороллер «Муравей».

В результате ДТП 58-летний водитель мотороллера скончался от полученных травм в больнице. А его пассажир, 39-летний сельчанин, госпитализирован.

Установлено, что водитель отечественного авто находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено административное делопроизводство по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.