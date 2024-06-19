Представители Омского водоканала и администрации САО встретились с жителями проблемных домов, подвалы которых периодически топит канализационными стоками.

Представители Омского водоканала и администрации САО встретились с жителями проблемных домов, подвалы которых периодически топит канализационными стоками.

В нескольких домах по ул. Пригородной сложилась критическая ситуация. Так, в доме № 23/2 появились трещины, когда рядом начали вбивать сваи для очередной новостройки. Но беда не приходит одна. Подвал этого дома нередко в последнее время заливает фекальными стоками. Это происходит, когда периодически выходит из строя местная канализационная насосная станция (КНС): она стала часто засоряться. Также в микрорайоне новостроек случаются перебои с электроэнергией. При таких авариях зловонная вода появляется и в соседних домах, стоящих ближе к Иртышу.

На встречу с жильцами многострадальных домов на ул. Пригородной приехали не только руководители и чиновники, но и рабочие Омского водоканала. Началось общение с наглядной демонстрации содержимого мусора, который сотрудник предприятия извлек из канализационного колодца у дома № 23. Всего за сутки набралось целое ведро отходов, где обнаружились тряпки, использованные влажные салфетки из нетканого материала и прочие твердые бытовые отходы. Несмотря на постоянную разъяснительную работу со стороны управляющей компании «Берег сервис», жильцы продолжают использовать унитазы не по назначению. Текстиль и нетканый материал неизбежно засоряют насосы и приводят к остановке работы КНС.

– На прошлой неделе специалисты предприятия установили специальные решетки на шести канализационных выпусках одного многоквартирного дома в микрорайоне на улице Пригородной. Это своего рода превентивная мера, чтобы не допустить остановки насосной станции. К сожалению, в сточных водах поступает много мусора, что связано с низкой культурой пользования канализацией, – отметил директор по производству Омского водоканала Сергей Голиченко.

Омский водоканал занимается реконструкцией насосной станции от застройщика, поскольку эксплуатировать ее в нынешнем варианте стало затруднительно. На предприятии готовятся технические решения, которые позволят эффективнее обслуживать КНС.

Со своей стороны, директор УК «Берег сервис» Владимир Щевровский подчеркнул, что разъяснительная работа по поводу обращения с санитарными приборами с жильцами ведется. Но желаемого результата нет. По словам Щевровского, УК уже выполнила часть работ по герметизации внутридомовой канализационной системы – поставлены необходимые устройства, чтобы заглушки не выдавливало.

Собравшимся показали подвалы домов № 23/2 и 27 по ул. Пригородной. В первом подвале вместо пола – песок, воды не заметно, но характерный неприятный запах еще не выветрился после последнего затопления, произошедшего 8 июня. Специалисты прикидывали, как сделать канализационную систему герметичной.

В подвале дома № 27 ситуация иная. Здесь ливневые стоки (с крыши дома) по непонятной причине канализуются в хозяйственно-бытовую канализацию. Неудивительно, что после дождя пол в подвале затапливается смесью фекальных и сточных вод.

По словам Сергея Голиченко, это грубое нарушение, а Омский водоканал не согласовывал такую конструкцию. Во всем Омске принята раздельная система канализования хозяйственно-бытовых и ливневых стоков.

За ситуацией также следит администрация САО. В ближайшее время проблема с подтоплением домов должна быть решена. Тем не менее это не снимает ответственности с жильцов. Ни одна насосная станция не предназначена для работы с твердыми бытовыми отходами: не стоит путать унитаз с мусоропроводом.