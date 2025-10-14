Электронные квитанции помогут омичам сохранить природу и получать счета быстрее

Специалисты Омского водоканала напомнили о преимуществах безбумажных платежных документов – от экологичности до удобства оплаты.

Омский водоканал

В Омском водоканале посчитали, сколько можно сэкономить деревьев, если перейти на электронные квитанции.

Ежемесячно компания печатает 990 000 квитанций для потребителей – физических лиц. В среднем из одного дерева можно получить почти 17 пачек офисной бумаги формата А4 или 8333 листа. Если все горожане перейдут на электронные квитанции, то это позволит сохранить 119 деревьев каждый месяц, а в год – около 1500 деревьев!

Преимущества электронной квитанции также в том, что они доставляются клиентам сразу после формирования. И у горожан остается еще от 7 до 10 дней, чтобы оплатить начисления в сроки, установленные действующим законодательством.

– Электронная квитанция – это современный способ информирования потребителей о начислениях по лицевому счету, – рассказала Ольга Смиковская, коммерческий директор Омского водоканала. – Клиенты, которые часто уезжают в командировки, проживают в других городах или странах, или на дачах, уже несколько лет пользуются только электронными платежными документами.

Подключить доставку электронной квитанции можно за несколько минут.

1. Зарегистрироваться в личном кабинете на сайте предприятия.

2. В личном кабинете кликнуть «Подключить услугу» «Доставка квитанций по электронной почте».

3. Согласиться с доставкой платежных документов в электронном виде и отказаться от получения квитанции на бумажном носителе.

Вернуться к бумажной версии квитанций потребители могут в любое время.

Напомним, что пользователи личного кабинета и ранее могли отслеживать начисления по лицевому счету в электронном виде.

Также заполнить заявления на получение квитанции в электронном виде можно в офисах водоканала по адресам: ул. Маяковского, д. 2, ул. Малунцева, д. 30, или направить заявку через форму сайта «Задать вопрос», выбрав тему «Электронная квитанция».