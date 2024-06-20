Владелец «вольво» получил 1,7 млн рублей возмещения ущерба после участия в массовом ДТП.

Владелец «вольво» получил 1,7 млн рублей возмещения ущерба после участия в массовом ДТП.

В компании «Ингосстрах» по запросу «Омск-информа» рассказали о самых крупных выплатах по договорам автострахования по Каско. Всего с 1 января по 31 мая омичам возмещено более 30 млн рублей.

В частности, крупную выплату получил водитель «вольво», попавший в массовое ДТП на улице 70 лет Октября. При повороте с улицы 70 лет Октября он не уступил дорогу «Ладе-Гранте», что привело к столкновению с третьим участником дорожного движения. Водитель иномарки воспользовался страховым полисом и получил возмещение в 1,7 млн рублей.

Еще один омич, владелец «Тойоты-Камри», получил более 1 млн рублей. Машину пришлось ремонтировать после аварии в январе нынешнего года на улице Интернациональной. Машина двигалась по полосе, предназначенной для маршрутного транспорта, столкнулась с другой иномаркой и врезалась в дорожный знак. Бампер, крыло и двери японского автомобиля сильно пострадали, из-за чего потребовалась их замена.

Всего за первый квартал 2024 года «Ингосстрах» урегулировал более 34 тыс. убытков по Каско по всей России. В среднем в этот период компания каждый день выплачивала своим клиентам 63,7 млн рублей в связи со страховыми случаями.