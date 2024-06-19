Количество абонентов сотовой связи, выбирающих eSIM, за год выросло более чем на 80 %.

Количество абонентов сотовой связи, выбирающих eSIM, за год выросло более чем на 80 %.

Число абонентов, использующих в своих смартфонах eSIM, в январе-мае текущего года увеличилось на 81 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом более 98 % владельцев eSIM используют ее в качестве основной сим-карты.

Среди смартфонов самый популярный бренд с установленной eSIM – iPhone, за ним идут Samsung и Xiaomi. Чаще всего eSIM* присутствует на iPhone 11, однако доля данной модели постепенно снижается по мере замены ее на следующие поколения смартфонов этой марки.

Среднестатистический пользователь смартфона с eSIM стал значительно более активным в интернете по сравнению с прошлым годом. Так, общее потребление трафика за январь-май 2024 года выросло на 11 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее интенсивно рос трафик при просмотре веб-страниц в браузерах и при использовании мессенджеров – активность пользователей в этих сервисах стала выше на 28 % и 23 % соответственно. Также абоненты с eSIM стали чаще использовать социальные сети (+16 %). В то же время уровень потребления видеоконтента и музыки практически не изменился: этот показатель вырос всего на 2 %.

Потребление голосового трафика активнее у абонентов с обычной сим-картой: они разговаривают по телефону на 25 % больше, чем владельцы eSIM.

Москва и Санкт-Петербург остаются лидерами по использованию цифровых сим-карт. При этом изменился топ-5 городов, где проживает наибольшее число абонентов с eSIM. Если в 2023 году в пятерку входили также Краснодар, Самара и Екатеринбург, то в 2024-м на смену последнему пришел Ростов-на-Дону.

По данным МегаФона, более 80 % продаваемых устройств, поддерживающих технологию eSIM, – это смартфоны.

– Мы видим устойчивый рост спроса на eSIM, поскольку на рынке появляется все больше устройств с поддержкой этой технологии, – говорит директор департамента по развитию МегаФона Игорь Глебов. – Это один из основных факторов, повышающих интерес к eSIM.

Кроме того, eSIM позволяет установить на устройство дополнительно к обычной SIM-карте еще одну, цифровую, и пользоваться двумя телефонными номерами на одном устройстве. Это может понадобиться, например, в ситуации, когда человеку необходим временный номер.

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