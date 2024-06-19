Это по-прежнему происходит из-за ошибок в документах.

Это по-прежнему происходит из-за ошибок в документах.

У омичей продолжают изымать загранпаспорта на границах. Как сообщили в полиции, причиной этого являются ошибки в написании фамилии, имени, отчества, даты рождения или пола. Из-за таких ошибок документы становятся недействительными.

– Указанные сложности возникают из-за невнимательности как наших сотрудников, допустивших ошибки, так и граждан, получивших паспорта, не проверивших их. Кроме того, в связи с техническими сбоями в работе информационных систем допускались ошибки в формировании машиночитаемой строки, – сообщили в полиции.

Горожан просят быть внимательными и еще раз проверить данные в своих загранпаспортах перед выездом на отдых в другие страны. В случае обнаружения ошибок нужно обращаться в подразделения по вопросам миграции для замены документа.

Ранее сообщалось, что случаи изъятия загранпаспортов при выезде из России участились по всей стране.