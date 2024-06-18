Мужчина думал, что после совершеннолетия дочери долг спишется сам.
Судебные приставы Центрального округа добились того, чтобы омич выплатил дочери миллионный долг по алиментам. Как сообщили в ФССП, после развода с женой 46-летнего омича обязали ежемесячно отдавать четверть дохода на содержание дочери. Мужчина уклонялся от этой обязанности. Он часто переезжал и официально не работал, надеясь, что так приставы его не найдут и деньги со счетов не спишут.
Когда его дочери исполнилось 18 лет, омич решил, что теперь ему ничего не грозит и купил автомобиль Nissan Almera. При очередной проверке имущества должника приставы нашли машину и наложили запрет на совершение регистрационных действий. Об этом омич узнал, когда попытался продать транспортное средство и не смог этого сделать.
Тогда мужчина, который скрывался в Туле, сам вышел на связь с приставами. Выход оказался только один – выплатить все алименты, включая исполнительский сбор в размере 71 тыс. рублей. После этого мужчина погасил долг перед дочерью.