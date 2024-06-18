Мужчина думал, что после совершеннолетия дочери долг спишется сам.

Мужчина думал, что после совершеннолетия дочери долг спишется сам.

Судебные приставы Центрального округа добились того, чтобы омич выплатил дочери миллионный долг по алиментам. Как сообщили в ФССП, после развода с женой 46-летнего омича обязали ежемесячно отдавать четверть дохода на содержание дочери. Мужчина уклонялся от этой обязанности. Он часто переезжал и официально не работал, надеясь, что так приставы его не найдут и деньги со счетов не спишут.

Когда его дочери исполнилось 18 лет, омич решил, что теперь ему ничего не грозит и купил автомобиль Nissan Almera. При очередной проверке имущества должника приставы нашли машину и наложили запрет на совершение регистрационных действий. Об этом омич узнал, когда попытался продать транспортное средство и не смог этого сделать.

Тогда мужчина, который скрывался в Туле, сам вышел на связь с приставами. Выход оказался только один – выплатить все алименты, включая исполнительский сбор в размере 71 тыс. рублей. После этого мужчина погасил долг перед дочерью.