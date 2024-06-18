Оказалось, что при расчете действующих нормативов использовалась недостоверная информация, а замеры мусора проводились не в те периоды.

Оказалось, что при расчете действующих нормативов использовалась недостоверная информация, а замеры мусора проводились не в те периоды.

Прокуратура Омской области через суд отменила приказ РЭК об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории региона. Надзорное ведомство установило, что они принимались с нарушениями.

В ходе разбирательства в Омском областном суде выяснилось, что РЭК использовала недостоверную информацию о количестве проживающих в многоквартирных и жилых домах.

– Регулятору надлежало использовать достоверные сведения о гражданах, проживающих в жилых помещениях. Также установлено, что сроки замеров не соответствуют периоду, на который они рассчитывались, – отметили в суде.

По итогам рассмотрения иска прокуратуры суд возложил на РЭК обязанность принять новый нормативный правовой акт об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории региона. Решение пока не вступило в законную силу.