Омск-Информ
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·Общество

Омичей просят подкармливать лебедей-шипунов только безопасной для них едой.
На озеро в парке им. 30-летия ВЛКСМ в Омске прилетели лебеди-шипуны, которые в некоторых регионах России занесены в Красную книгу. Как сообщает 12 канал, это произошло впервые за последние 15 лет.
Четырех птиц, плавающих в водоеме, заметили местные жители. Они поделились видео с озера.
Орнитологи просят омичей не подкармливать птиц хлебом и другой человеческой едой. Для лебедей она опасна и может привести к гибели птиц. Подкармливать пернатых советуют нетвердыми и предварительно отваренными зерновыми: пшеницей, перловой крупой, ячменем и просо.
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·Общество

Омичей просят подкармливать лебедей-шипунов только безопасной для них едой.
На озеро в парке им. 30-летия ВЛКСМ в Омске прилетели лебеди-шипуны, которые в некоторых регионах России занесены в Красную книгу. Как сообщает 12 канал, это произошло впервые за последние 15 лет.
Четырех птиц, плавающих в водоеме, заметили местные жители. Они поделились видео с озера.
Орнитологи просят омичей не подкармливать птиц хлебом и другой человеческой едой. Для лебедей она опасна и может привести к гибели птиц. Подкармливать пернатых советуют нетвердыми и предварительно отваренными зерновыми: пшеницей, перловой крупой, ячменем и просо.
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