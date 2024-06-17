Омск-Информ
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·Общество

Кадрами этого природного явления поделились жители Нижнеомского района.
Вчера в селе Старомалиновка Нижнеомского района Омской области прошел град, сообщают местные жители. Они опубликовали в социальных сетях видео и фотографии этого природного явления.
По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня в Омской области ожидается гроза с сильным ветром и градом. Она продлится до утра вторника, 18 июня.
Ранее омичи сообщали о неожиданном салюте, который устроила в городе гроза. Одна из молний попала в киоск с пиротехникой.
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·Общество

Кадрами этого природного явления поделились жители Нижнеомского района.
Вчера в селе Старомалиновка Нижнеомского района Омской области прошел град, сообщают местные жители. Они опубликовали в социальных сетях видео и фотографии этого природного явления.
По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня в Омской области ожидается гроза с сильным ветром и градом. Она продлится до утра вторника, 18 июня.
Ранее омичи сообщали о неожиданном салюте, который устроила в городе гроза. Одна из молний попала в киоск с пиротехникой.
1280