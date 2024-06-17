Причина в выходе из строя специфичной детали. Ее нужно отыскать, и тогда все будет в порядке.

Причина в выходе из строя специфичной детали. Ее нужно отыскать, и тогда все будет в порядке.

Директор парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ Руслан Щербаков объяснил причину того, почему сухой фонтан «Холодушка», начавший работу в субботу, уже в воскресенье прекратил функционировать.

– Там сломался один автоматический датчик. Это специфическая запчасть, которую мы сейчас экстренно ищем – вчера-то выходной был. Сегодня должны найти, – сообщил Руслан Щербаков.

Как уже отметил Щербаков, деталь специфическая, поэтому продается не везде. Однако директор парка уверен, что ее найдут. Дело еще и в том, что многие магазины работают с 10:00.