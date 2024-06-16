Изделие из стеклопластика стоит на площади у речного вокзала с 1997 года и скоро будет заменено на металлическую скульптуру. Макет перевезут в другое место.

Изделие из стеклопластика стоит на площади у речного вокзала с 1997 года и скоро будет заменено на металлическую скульптуру. Макет перевезут в другое место.

Макет шара «Держава», установленный на площади у речного вокзала в центре Омска, намерены перевезти в другое место. Осенью текущего года на этом месте планируют поставить металлический шар, а макет из стеклопластика, стоящий с 1997 года, аккуратно демонтировать и поставить в другом месте.

– Дал поручение департаменту культуры и департаменту имущественных отношений подобрать перечень локаций для установки макета шара «Держава». Конечный список мы вынесем на голосование в соцсетях, – сообщил мэр города Сергей Шелест, слова которого приводит «СуперОмск». – Подрядной организации поставим задачу проявить максимальную осторожность в ходе работ.

Несмотря на то что макет шара «Держава» является временным объектом, за 27 лет нахождения на площади у речного вокзала он стал одной из достопримечательностей Омска. Когда власти города решили поставить на этом месте памятник основателю первой Омской крепости Ивану Бухгольцу, на защиту шара встала общественность, и чиновникам пришлось искать для конной скульптуры новую локацию. В итоге памятник установили на Иртышской набережной рядом с магазином «Океан».