Омск-Информ
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·Общество

Компания провела работы по благоустройству, однако линия освещения так и не заработала.
Арбитражный суд рассмотрел иск омского Управления дорожного хозяйства и благоустройства к ООО «СибДор». В 2021 году УДХБ заключило с организацией 3 договора на благоустройство парка «Зеленый остров». Общая сумма контрактов составила почти 153 млн рублей. 
Подрядчик выполнил работы, однако линия наружного освещения оказалась с дефектами и не работала. Подрядчику была направлена претензия, но повторное комиссионное обследование показало, что дефекты устранены частично. После этого УДХБ и обратилось в суд.
Суд обязал ООО «СибДор» за свой счет восстановить линии наружного освещения.
·Общество

Компания провела работы по благоустройству, однако линия освещения так и не заработала.
Арбитражный суд рассмотрел иск омского Управления дорожного хозяйства и благоустройства к ООО «СибДор». В 2021 году УДХБ заключило с организацией 3 договора на благоустройство парка «Зеленый остров». Общая сумма контрактов составила почти 153 млн рублей. 
Подрядчик выполнил работы, однако линия наружного освещения оказалась с дефектами и не работала. Подрядчику была направлена претензия, но повторное комиссионное обследование показало, что дефекты устранены частично. После этого УДХБ и обратилось в суд.
Суд обязал ООО «СибДор» за свой счет восстановить линии наружного освещения.